Marke Saturn von österreichischem Markt verschwunden

Wie bereits im Juli angekündigt, hat Media Markt die Marke Saturn mit heute, 1. Oktober, abgeschafft. Der Konzern wechselt in Österreich zu einer Einmarken-Strategie, aus den 15 Saturn- wurden in den letzten Monaten Media Markt Filialen. In anderen europäischen Ländern bleibt Saturn als eigenständige Marke erhalten.