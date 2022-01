Maricoin: Eigene Kryptowährung für LGBT-Szene regt auf

In der Kryptowelt sorgt eine neue digitale Währung für Aufregung - die in Spanien entwickelte Maricoin. Sie wurde speziell zur Unterstützung lesbischer, schwuler, bisexueller und transgeschlechtlicher (LGBT) Menschen entworfen und steht ihren Gründern zufolge für Gleichbehandlung und gegen jede Art von Diskriminierung.

Doch allein schon ihr Name sorgt für kontroverse Diskussionen in der Branche: Maricoin ist angelehnt an das spanische Wort „maricon“, was auf deutsch übersetzt werden kann mit „Schwuchtel“. Ab dem 22. Februar soll Maricoin auf den großen Kryptowährungs-Plattformen handelbar sein.

Der 48-jährige Mitgründer Juan Belmonte will mit Maricoin nichts weniger als die Welt verändern und die LGBT-Gemeinschaft besonders fördern: „Wir können Mikrokredite vergeben, damit Leute ein kleines LGBTI-freundliches Café in Kolumbien eröffnen oder Projekte unterstützen, die queeren Flüchtlingen helfen, aus Ländern zu fliehen, in denen sie zu Tode gesteinigt werden“, sagt er der Thomson Reuters Foundation, eine Wohltätigkeitsorganisation der Nachrichtenagentur Reuters.

Idee am Christopher Street Day

Die Idee hatte der gelernte Friseur bei einer Party am Christopher-Street-Day in Madrid. Inzwischen stehen mehr als 10.000 Menschen auf der Warteliste, um noch vor dem offiziellen

Start am 22. Februar vergünstigte Maricoins zu ergattern, wie Belmonte berichtet. In einem queeren Madrider Stadtteil ging Maricoin Ende 2021 als Pilotprojekt mit ein paar Unternehmen an den Start. Bald sollen die digitalen Münzen auf der ganzen Welt verfügbar und nutzbar sein.