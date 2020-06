Leihpersonal für die Chefetage

Einen Chef kann man sich auch ausleihen. Das machen allerdings die wenigsten freiwillig.

Wenn das Telefon bei der Management Factory läutet, brennt beim Firmenchef am anderen Ende der Leitung meist schon der Hut. Und Banken, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer haben ihm Druck gemacht, einen externen Manager ins Unternehmen zu holen.

Die Management Factory verleiht Finanzchefs, Controller oder Restrukturierer. Meist an Unternehmen in finanzieller Schieflage. In selteneren Fällen auch an Firmen, die stark wachsen und sich für die Zukunft neu aufstellen müssen.

Vom ersten Anruf bis zum ersten Arbeitstag der Leih-Manager in der Firma vergehen oft nur wenige Tage. Schließlich drängt die Zeit. "Wir prüfen in einem ersten Schritt, ob das Unternehmen überhaupt überlebensfähig ist. Wenn ja, geht es darum, den Rücken frei zu bekommen. Sprich: Stand-still-Vereinbarungen mit den Banken auszuverhandeln", erklärt Reinhold Pfeifer.