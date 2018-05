Magna in Graz startet Serienproduktion der neuen Mercedes G-Klasse

Im Juli des Vorjahres lief der 300.000ste Mercedes G-Klasse im Magna Steyr-Werk vom Band. Die G-Klasse wird seit 1. Februar 1979 in Graz produziert: Zu Beginn waren die Vertragspartner noch die damalige Daimler-Benz AG sowie Steyr-Daimler-Puch. Heute sind es Mercedes-Benz und Magna Steyr, wobei in Ländern wie der Schweiz aber auch in Österreich die G-Klasse noch bis Ende 1999 unter dem Markennamen Puch vertrieben wurde. Manche der Mitarbeiter in Graz sind schon von Beginn an mit der Herstellung des Geländewagens beschäftigt. In dem Werk in Thondorf werden die Fahrzeuge auf nur einer Fertigungsstraße montiert.