Magenta verzeichnete 2022 ein Umsatzplus von drei Prozent

4,5 Millionen SIM-Karten

Im Mobilfunk-Bereich habe es 2022 ein Kundenwachstum um rund vier Prozent auf 4,5 Mio. SIM-Karten gegeben. Etwas geringer wuchs die Zahl der Kundinnen und Kunden beim Breitband-Internet: Nach einem deutlichen Anstieg in der Coronapandemie habe es von 2021 auf 2022 nurmehr ein Plus von einem Prozent auf 663.000 Kunden gegeben. Bei den Roaming-Einnahmen habe man das Vorkrisen-Niveau von 2019 noch nicht erreicht, sich aber wieder deutlich angenähert, so noch Ghamesi.

Diese Dynamik spiegelte sich auch beim Datenverbrauch wieder. 2022 habe es hier ein Wachstum um 11 Prozent gegeben, nach einem Zuwachs von 21 Prozent im Jahr davor. Beim Festnetz war der Rückgang noch deutlicher: Die Wachstumsrate fiel hier im Jahresvergleich von 22 auf 8 Prozent. Im Mobilfunkbereich treibe dagegen der neue 5G-Standard den Datenverbrauch, sodass es hier 2022 weiter ein Wachstum um 18 Prozent gegeben habe.

Im vergangenen Jahr hat Magenta zudem 277 Mio. Euro in den Netzausbau investiert - ein Plus von 15 Prozent gegenüber 2021. Das Unternehmen setze damit seine Investitionsstrategie für die kommenden Jahre um. Für die Jahre 2022 bis 2025 hat Magenta ein Investitionsprogramm von 1 Mrd. Euro beschlossen, welches primär den Ausbau des Gigabit-fähigen Kabelnetzes beschleunigen und den laufenden 5G Ausbau weiter vorantreiben soll. Dazu kommt ein Joint-Venture mit dem französischen Investor Meridiam, mit dem bis 2030 eine weitere Milliarde in den Netzausbau investiert wird.