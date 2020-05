Männliche Küken bleiben in Bio-Legebetrieben am Leben

Die Spezialisierung macht auch nicht vor Kuhställen halt: Früher wurden Kühe für die Milch- und Fleischproduktion gehalten, heute werden sie zu Höchstleistungen in einer der beiden Richtungen hochgezüchtet. Deshalb zahlt es sich kaum mehr aus, männliche Kälber der Milchrassen zu mästen, prangern Tierschützer an. Landwirte in Deutschland und Dänemark lassen Bullenkälber mitunter lieber sterben, als sie teuer aufzuziehen und dann zu Spottpreisen zu verkaufen, berichtete jüngst Der Spiegel. In Australien sei das völlig legal, heißt es in dem Bericht: „Jedes Jahr werden dort rund 700.000 Bullenkälber aus Milchbetrieben im Alter von fünf Tagen geschlachtet oder in abgelegenen Gegenden direkt nach der Geburt erschlagen.“ Als Lösung wird gesextes Sperma angepriesen, das allerdings eine schlechtere Qualität hat und daher kein Verkaufsschlager ist, heißt es.

Leistungsdruck steigtIn Österreich herrschen im Vergleich zur industriellen Landwirtschaft anderer Länder noch idyllische Zustände. Während Kühe in deutschen Ställen laut Statistik 8400 Kilogramm Milch im Jahr abliefern, sind es in Österreich durchschnittlich 6500 Kilogramm. Allerdings zeigt die Produktionskurve nach oben. Im Jahr 2010 hat eine Kuh in Österreich noch durchschnittlich 6100 Kilogramm Milch gegeben. Die Leistung ist vor allem vom Futter und der Züchtung abhängig.

Österreichweit werden 534.000 Milchkühe (+1,7 Prozent) gehalten, die im Vorjahr 3,49 Millionen Tonnen Rohmilch (+3 Prozent) produziert haben, teilte die Statistik Austria mit.