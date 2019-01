MacKenzie Bezos könnte reichste Frau der Welt werden

Ob der Amazon-Gründer und die erfolgreiche Schriftstellerin überhaupt Abmachungen bei der Eheschließung trafen, was bei einer Trennung passiert, ist bisher unklar. In einer Twitter-Nachricht über die Scheidung hieß es nur, beide würden Partner bei ihren Projekten und Unternehmen bleiben.

Fest steht offenbar, dass die Scheidung nicht günstig wird. Weil das Paar allerdings überall in den USA Eigentum besitzt, könnte es die Scheidung auch in einem Bundesstaat einreichen, in dem keine gleiche Aufteilung des Vermögens verlangt wird.