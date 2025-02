Luxus schwächelt: Gucci in der Krise

Die Luxusbranche bekommt momentan angesichts der in vielen Ländern schlecht laufenden Konjunktur eine allgemeine Nachfrageschwäche nach Lederwaren, Schmuck und Mode zu spüren. Vor allem in China laufen die Geschäfte schleppend, Kaufzurückhaltung macht sich breit. Vor der Corona-Pandemie erzielten die Konzerne dank der Konsumlaune in Asien Rekordgewinne. Doch die Volksrepublik ist seit Corona nicht mehr wirklich in den Tritt gekommen.

Das sorgt beim Pariser Luxusgüterkonzern Kering für Gewinneinbrüche. Hier musste vor allem das italienische Flaggschiff-Label Gucci, das fast die Hälfte des Konzernumsatzes und etwa zwei Drittel des Gewinns ausmacht, Federn lassen. Der Umsatz der Marke brach im Jahr 2024 um 23 Prozent ein - auf 7,6 Milliarden Euro. Das italienische Luxuslabel befindet sich seit einiger Zeit finanziell in schwierigen Fahrwassern.