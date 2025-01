China startet ins Jahr der Schlange: "Die Stimmung ist gedrückt"

Es löst das symbolträchtige Jahr des Drachens ab, das für Aufbruch und Stärke stand, was sich aber aus wirtschaftlicher Sicht nicht erfüllt hat. Die Schlange steht für Intuition, Weisheit und Anpassungsfähigkeit . Es sollte also eine ruhige Phase eingeleitet werden. Schlangen beobachten genau das Geschehen um sie herum, sind eher zurückhaltend und agieren mit Bedacht.

Das „Jahr der Schlange“ wird von Menschenschlangen eingeläutet: Millionen Chinesen stürmen dieser Tage Bahnhöfe und Flughäfen, um während der 15 Feiertage rund um das Chinesische Neujahr („Frühlingsfest“) ihre Familien zu besuchen. In der Nacht auf Mittwoch, den 29. Jänner, beginnt nach dem Mondkalender das Jahr der Holzschlange, das bis 16. Februar 2026 dauert.

Maue Stimmung

Tatsächlich hält sich im Vergleich zum Vorjahr die Feierlaune in Grenzen, berichtet Franz Rößler, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Peking, dem KURIER. „Die Stimmung in Peking ist etwas gedrückt, das mit offiziell fünf Prozent angegebene Wirtschaftswachstum ist nicht wirklich spürbar.“