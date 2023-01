Sabato de Sarno ist der neue Chefdesigner von Gucci

Es ist ein Name, den selbst Brancheninsider erst einmal googeln mussten. Am vergangenen Wochenende gab Gucci seinen neuen Chefdesigner bekannt: Sabato de Sarno wird kĂŒnftig die kreative Leitung des italienischen Traditionsunternehmens ĂŒbernehmen.

De Sarno ist in Neapel aufgewachsen. Er begann seine Karriere 2005 bei Prada und wechselte dann zu Dolce & Gabbana, bevor er 2009 zu Valentino kam, wo er in immer verantwortungsvolleren Positionen tĂ€tig war und schließlich zum Fashion Director ernannt wurde. In dieser Position an der Seite von Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli leitete er sowohl fĂŒr die Herren- als auch die Damenkollektionen.