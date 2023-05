Lufthansa will heuer 8.000 weitere Stellen besetzen

Der Lufthansa-Konzern will in diesem Jahr weitere 8.000 Menschen einstellen. Gesucht wĂŒrden an verschiedenen Standorten vor allem FachkrĂ€fte wie Techniker, IT-Fachleute, Piloten und Juristen, teilte der Konzern am Montag mit. Heuer habe man bereits 6.000 neue Personen eingestellt.

