Lufthansa-Streik: Auswirkungen auf Österreich unklar

Die Passagiere des deutschen Lufthansa-Konzerns müssen an Donnerstag mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Grund sind die Arbeitskampfmaßnahmen der Piloten und Flugbegleiter über den ganzen Tag. Bestreikt werden sollen sämtliche Starts ab Deutschland. Die Piloten streiken bei den Airlines Lufthansa und Lufthansa Cargo. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat das Personal ebenfalls bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei der Regionaltochter Cityline zu einem Warnstreik aufgerufen. Neben den Drehkreuzen Frankfurt und München sind damit auch die Flughäfen in Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover direkt betroffen.

Das genaue Ausmaß der Ausfälle war zunächst unklar. Wie viele Flüge von und nach Österreich betroffen sind, ist ebenfalls unklar. "Das können wir leider nicht sagen, ich bedauere es, aber wir haben keine genaueren Zahlen im Augenblick", sagt eine Lufthansa-Sprecherin zum KURIER. "Wir haben überhaupt noch nicht die Informationen, wie viele Flüge durchgeführt werden können und wir werden es auch nicht auf die einzelnen Flughäfen, Regionen und Länder runterbrechen können. Dazu ist die Lage zu volatil." Es werde in Kürze ein generelles Statement der Lufthansa geben, inwieweit der Flugverkehr betroffen sein wird, ohne dass die Lufthansa auf die einzelnen Flughäfen eingehen wird.

"Vereinzelte Auswirkungen sind nicht auszuschließen, ob Flüge von und nach Wien betroffen sind, steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest", sagt Peter Kleemann vom Flughafen Wien zum KURIER.

Detail am Rande: AUA-Flüge sind vom Lufthansa-Streik nicht betroffen. Neben der Austrian Airlines sind auch die Flüge der ausländischen Gesellschaften Swiss, Ita und Brussels Airlines sowie die der deutschen Lufthansa‐Töchter Eurowings und Discover nicht von dem Streikaufruf betroffen.