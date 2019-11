Lufthansa sagt 1300 Flüge ab - auch Wien-München ist betroffen

Die AUA-Mutter Lufthansa sagt wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks der Flugbegleiter insgesamt 1.300 Flüge mit rund 180.000 betroffenen Passagieren ab. Am Donnerstag sollen in der Gruppe 700 von 3.000 geplanten Flügen gestrichen werden und am Freitag 600, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit.

Da hat auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb in Österreich, diese sind aber überschaubar.

Die AUA-Flüge sind laut Rückfrage des KURIER ausdrücklich nicht betroffen. Die österreichische Lufthansa-Tochter wird am Donnerstag und Freitag auf den Flugdestinationen Frankfurt und München hingegen sogar größere Flugzeuge einsetzen, um der Lufthansa zu helfen.

Am Flughafen Wien fallen am Donnerstag sechs der regulär geplanten zwanzig Lufthansa-Flüge (10 Rotationen) zwischen Deutschland und Österreich aus. Die Verbindungen mit Frankfurt sind nicht von den Streikfolgen erfasst, der Ausfall betrifft ausschließlich sechs Flüge (drei Rotationen) zwischen Wien und München am Donnerstag, erklärte Flughafen-Sprecher Peter Kleemann dem KURIER.

Ob und wie Wien am Freitag von möglichen Ausfällen betroffen sein könnte, steht noch nicht fest. Man stehe mit der Airline in Verbindung. Betroffenen Passagieren rät der Flughafen, sich mit der Fluglinie in Verbindung zu setzen, um Alternativen abzuklären.

Gerichtlich bekämpft

Noch kämpft Lufthansa gegen die Streiks ihrer Flugbegleiter vor Gericht. Doch die Auswirkungen auf den Flugplan sind bereits heftig.

Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Sonderflugplan fallen ein Großteil der Lufthansa-Flüge aus, denn in der Gesamtzahl sind auch zahlreiche Flüge nicht bestreikter Tochter-Unternehmen enthalten. Diese kleineren Töchter - Eurowings, Germanwings, Sunexpress, Lufthansa Cityline, Swiss, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti und Brussels Airlines - werden nicht bestreikt. Sie versuchen möglichst, größere Flugzeuge einzusetzen, um Lufthansa-Passagiere zu übernehmen.

Nicht nur betroffene, sondern alle Lufthansa-Passagiere, die einen Flug am Donnerstag oder Freitag gebucht haben, können innerhalb der nächsten zehn Tage kostenlos auf einen anderen Flug innerhalb der Gruppe umbuchen.

