Luftfahrtzulieferant FACC streicht 700 Jobs in Österreich

Der Luftfahrtzulieferer FACC mit Sitz in Ried im Innkreis informiert heute, Freitag, die Belegschaft über den geplanten Stellenabbau und über den mit Arbeitnehmervertretern ausverhandelten Sozialplan. Als „Worst-Case-Szenario“ hatte Firmenchef Robert Machtlinger im Vorfeld von „rund 700 betroffenen Personen“ gesprochen.

Zudem werden die Mitarbeiter in der Veranstaltung, die ab 8 Uhr coronabedingt blockweise in der Messe Ried stattfindet, über den Sozialplan in Kenntnis gesetzt.