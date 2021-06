Low-Cost: Lufthansa setzt auf die AUA

"Wir können mit anderen Wettbewerbern konkurrieren, aber gegen ganze Staaten haben Private keine Chance.“ Lufthansa-Boss Carsten Spohr holte auch am Luftfahrtsymposium in Wien wieder gegen die „Staatskonzerne“ aus. Gemeint sind die Golf-Airlines und Turkish Airlines. Obwohl Turkish mit der Lufthansa (noch) in der „ Star Alliance“ fliegt.

In den besten Zeiten habe die Lufthansa 25 Destinationen in Südost-Asien angeflogen, heute nur noch drei. Mittelfristig würden sich europäische Airlines und US-Carrier ganz zurück ziehen. Asien sei dann nur noch über Hubs in Regionen erreichbar, „wo wir nicht wissen, wie stabil diese sind“.

Spohr appellierte an die Politik und die EU, Regeln aufzustellen. Eine Lösung könnte die Welthandelsorganisation WTO sein. Der Lufthansa-Chef verwies auf die Klage der drei großen US-Airlines Delta, United und American Airlines, die in Washington eine Neuverhandlung des Open-Skies-Abkommens (Liberalisierung des Luftverkehrs) zwischen den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten fordern. Die US-Airlines werfen den Golf-Carriern 42 Milliarden Dollar an staatlichen Subventionen vor.

Emirates-Chef Sir Tim Clark konterte bereits heftig, die Subventionsvorwürfe seien schlichtweg falsch. Emirates schreibe seit 27 Jahren durchgehend Gewinn und war „im Gegensatz zu unseren Anklägern nie auf finanzielle Hilfe oder Schutz vor Wettbewerb durch die Regierung angewiesen“. Emirates verzeichne auf den wöchentlich 84 Flügen von Dubai zu neun US-Zielen eine überdurchschnittliche Auslastung von mehr als 80 Prozent. Das spegle die Nachfrage der Passagiere für den erstklassigen Service von Emirates wider.

Martin Gross, Österreich-Chef von Emirates, sagte am Rande des Luftfahrt-Symposiums, die Golf-Carrier würden von ihren Regierungen insoferne unterstützt, als Rahmenbedingungen und Infrastruktur besser seien als in Europa. Luftfahrt sei in den Emiraten ein strategisches Asset. Emirates habe nie staatliche Subventionen erhalten. Lediglich bei der Gründung im Jahr 1985 habe der Staat zehn Millionen Dollar an Kapital zur Verfügung gestellt.