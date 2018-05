Lotto: Aufstand der Trafikanten

Aus dem Kapitalmarkt hört man, dass die Sazka Group heuer doch nicht an die Börse gehen wird. Der Konzern, der in Europa zu den Marktführern im Lottogeschäft gehört, hatte einen Börsegang (IPO) in London mit einer möglichen Zweitnotierung in Wien evaluiert, um sich frisches Kapital zu holen. Die Vorbereitungen wurden gestoppt, einen neuen Zeitplan für einen IPO gibt es derzeit nicht. andrea.hodoschek