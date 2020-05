Lohnrunde mit Konjunktur-Bauchweh

Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat am Freitag neue Konjunkturdaten vorgelegt. Es zeigt sich, dass die Erholung heuer schon im zweiten Quartal spürbar nachgelassen hat. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal real nur noch um 0,7 Prozent (statt 1,0 Prozent, wie erwartet). Vergleicht man das erste Halbjahr 2011 mit dem ersten Halbjahr 2010, steht noch immer ein sehr ordentliches Plus von 3,8 Prozent vor dem Wachstum. Doch über dem zweiten Halbjahr 2011 steht "Abschwung" als Überschrift.



WIFO-Fachmann Marcus Scheiblecker erwartet zwar keinen regelrechten Wirtschaftseinbruch, sondern nur einen "normalen Konjunkturabschwung". Sagt aber auch: Eine "kurze, kleine Rezession" könnte durchaus passieren.



Die Folge: "In Zeiten so großer Verwerfungen gibt es keine einfache Lohnrunde", weiß Scheiblecker. Er ist skeptisch, wie viel "Zubrot" über die Teuerungsrate hinaus aufgrund der gestiegenen Konjunktur-Unsicherheiten "drinnen" ist. Die Arbeitgeberseite argumentiert, zu hohe - stets auf die Vergangenheit bezogene - Lohnabschlüsse könnten in den nächsten Monaten zu Liquiditätsengpässen führen. Außerdem wird zwar die Teuerung 2012 zurückgehen, doch auch insgesamt das Wirtschaftswachstum. Um wie viel genau, wollen WIFO und das Institut für Höhere Studien (IHS) in zwei Wochen vorlegen. Bisher ging man von einem BIP-Anstieg 2012 von 1,8 bis 2,1 Prozent aus.