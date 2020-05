Lohndumping: "Es wird hart bestraft"

Lohndumping ist keine Spezialität von Unternehmen aus Osteuropa. Betroffen sind Firmen aus ganz Europa wie etwa aus Deutschland oder Portugal. Unternehmen, die mit Lohndumping arbeiten, sind in den meisten Fällen als Subunternehmer tätig. Es gibt also fast immer auch einen österreichischen Auftraggeber.



Derzeit wird an einer weiteren Verbesserung des Kontrollsystems gearbeitet. Eine "Baustellendatenbank" soll die Überwachung erleichtern. Außerdem haben sich die Sozialpartner darauf verständigt, dass es künftig nur noch eine bargeldlose Auszahlung der Löhne geben wird. "Geld auf die Hand" ist damit Vergangenheit.



Ostöffnung: Der Ansturm blieb aus

Arbeitsmarkt

Bis zum 1. Mai 2011 gab es für Osteuropäer keinen freien Zugang zum

österreichischen Arbeitsmarkt. Nun können sich Bürger aus sieben osteuropäischen

Staaten ohne Auflagen einen Job in Österreich suchen. Der große Ansturm blieb aus. Laut Sozialministerium sind seit Mai 19.800 Osteuropäer (ohne Rumänen und Bulgaren) nach Österreich gekommen.



Gesetz

Um Lohndumping vorzubeugen wurde ein Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz beschlossen.