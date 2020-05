Lippenstift-Effekt rettet Drogerien

Konsumenten trösten sich gerne mit kleinen Luxusartikeln über wirtschaftlich schwierige Zeiten hinweg. Das besagt zumindest der – seit Ausbruch der Krise oft strapazierte – Lipstick-Effekt. Demnach werden in konjunkturell schwachen Zeiten besonders viele Lippenstifte gekauft. Handelsobfrau Bettina Lorentschitsch mutmaßt, dass das den Kosmetikhändlern 2013 Umsätze gesichert hat. Im Branchenvergleich sind sie jedenfalls die einzigen mit nennenswerten Zuwächsen (siehe Grafik).

Im Handel sind 2013 große Umsatzsprünge ausgeblieben. Nominell weist die Bilanz ein Prozent Plus aus, real schlägt sich ein Minus von 0,9 Prozent zu Buche. Unterm Strich hat der stationäre Einzelhandel im Vorjahr netto 54,4 Milliarden Euro eingenommen – und fährt damit das dritte Jahr in Folge ein reales Umsatzminus ein. Neben den Kosmetikherstellern waren die Lebensmittelhändler verhältnismäßig gut unterwegs. Mit einem Anteil von einem Drittel am Handelsumsatz sind sie traditionell die gewichtigste Branche.