Linzer Handyhersteller Emporia wird verkauft

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Der Linzer Handyproduzent Emporia steht vor einem Eigentümerwechsel: Das Unternehmen soll vollständig an die norwegische Xplora Technologies mit Sitz in Oslo verkauft werden. Die Bekanntgabe erfolgte am Montagmorgen, wie aus aktuellen Unternehmensinformationen hervorgeht. Die Vertragsbedingungen gelten demnach weitgehend als abgestimmt, über den Kaufpreis wurde jedoch Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal 2026 erwartet.

"Richtiger Zeitpunkt für geordneten Übergang" Emporia‑Geschäftsführerin Eveline Pupeter, die das Unternehmen seit zehn Jahren als Alleineigentümerin führt, bestätigt, dass der Verkauf ein geplanter Schritt sei. Nach zwei Jahrzehnten in der operativen Führung sei für sie "der richtige Zeitpunkt für einen geordneten Übergang" gekommen, wie sie in einer offiziellen Stellungnahme betont. Pupeter sieht das Unternehmen bei den neuen Eigentümern gut aufgehoben und betont, dass der Schritt die langfristige Stabilität und Weiterentwicklung der Marke sichern solle. Es soll auch andere Interessenten gegeben haben, letztlich führten jedoch die Gespräche mit Xplora Technologies zur Einigung.