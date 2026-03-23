Brandrisiko: Diese zwei Liewood-Produkte werden zurückgerufen

Eltern aufgepasst: In einer Aussendung gibt der Hersteller Liewood bekannt, dass die Artikel Samuel Lamp (LW14310) und Callie Night Light (LW14319), die im Zeitraum von 2021 bis 2022 produziert wurden, umgehend aus dem Verkauf genommen werden. In der Mitteilung heißt es: "Die betroffenen Produkte enthalten einen Lithium-Ionen-Akkupack (KRL 902030), der in seltenen Fällen überhitzen und ein Brandrisiko darstellen kann."

Kompakte Lithium-Ionen-Akkus sind leicht, verfügen über eine hohe Energiedichte sowie eine lange Lebensdauer und kommen daher unter anderem in Smartphones, Laptops oder E-Bikes zum Einsatz. Bei einem Defekt können Lithium-Batterien und Lithium-Ionen-Akkus jedoch zur Gefahrenquelle werden, die Risiken reichen von Batteriebränden bis hin zu Explosionen.

Das Unternehmen Liewood versichert, dass das Problem auf eine bestimmte Charge von Akkupacks zurückzuführen ist, die ausschließlich in zwei Lampenmodellen verwendet wurde. "Keine anderen Liewood-Beleuchtungsprodukte sind betroffen", teilt das Unternehmen mit.