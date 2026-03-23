Brandrisiko: Diese zwei Liewood-Produkte werden zurückgerufen
Zusammenfassung
- Liewood ruft die Lampenmodelle Samuel Lamp (LW14310) und Callie Night Light (LW14319) aus den Produktionsjahren 2021–2022 wegen Brandgefahr durch fehlerhafte Lithium-Ionen-Akkupacks zurück.
- Nur die genannten Modelle mit den PO-Nummern LW1746 und LW2168 sind betroffen, andere Liewood-Beleuchtungsprodukte nicht.
- Kunden sollen die Nutzung sofort einstellen, das Produkt gemäß Elektroschrottvorschriften entsorgen und erhalten bei Reklamation eine Gutschrift über den vollen Kaufpreis.
Eltern aufgepasst: In einer Aussendung gibt der Hersteller Liewood bekannt, dass die Artikel Samuel Lamp (LW14310) und Callie Night Light (LW14319), die im Zeitraum von 2021 bis 2022 produziert wurden, umgehend aus dem Verkauf genommen werden. In der Mitteilung heißt es: "Die betroffenen Produkte enthalten einen Lithium-Ionen-Akkupack (KRL 902030), der in seltenen Fällen überhitzen und ein Brandrisiko darstellen kann."
Kompakte Lithium-Ionen-Akkus sind leicht, verfügen über eine hohe Energiedichte sowie eine lange Lebensdauer und kommen daher unter anderem in Smartphones, Laptops oder E-Bikes zum Einsatz. Bei einem Defekt können Lithium-Batterien und Lithium-Ionen-Akkus jedoch zur Gefahrenquelle werden, die Risiken reichen von Batteriebränden bis hin zu Explosionen.
Das Unternehmen Liewood versichert, dass das Problem auf eine bestimmte Charge von Akkupacks zurückzuführen ist, die ausschließlich in zwei Lampenmodellen verwendet wurde. "Keine anderen Liewood-Beleuchtungsprodukte sind betroffen", teilt das Unternehmen mit.
- Artikel:
Samuel Lamp (LW14310)
Callie Night Light (LW14319)
- Herstellung: 2021–2022
- PO-Nummern: LW1746 und LW2168
Was können Kunden tun?
Das Unternehmen rät, die Nutzung der betroffenen Leuchten sofort einzustellen. Kunden können das Produkt fotografieren und die Reklamation online einreichen. Wurde das Produkt bei einem Händler erworben, ist dieser direkt zu kontaktieren.
Die Leuchten sollen gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott entsorgt werden. Kunden, die in einem der Liewood-Webshops eingekauft haben, erhalten eine Gutschrift über den vollständigen Produktpreis sowie gegebenenfalls angefallene Versandkosten.
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