Achtung an alle Eltern: Asbest in Kinder-Spielzeug von Müller

Der Drogeriemarkt Müller und der Hersteller Trendhaus Handelsgesellschaft mbH rufen das Spielzeug "Stretchy Sand-Karotte" aus dem Sortiment zurück. Grund für die Maßnahme: In der Sandfüllung des Produkts wurde Asbest nachgewiesen, was eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt. Das Unternehmen warnt eindringlich vor der weiteren Nutzung des Produkts und bittet betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher, die Karotte umgehend aus dem Gebrauch zu nehmen.

Das Produkt im Detail Produkt: Spielzeug-Karotten

Verkäufer: u. a. Müller

Marke: Trendhaus

Artikel: Stretchy Sand-Karotte

Charge: alle

Verkauf: seit 16.02.2026

Rückgabe und Erstattung Müller verspricht eine unkomplizierte Rückgabe des betroffenen Artikels. Kundinnen und Kunden können das Produkt in jeder Filiale zurückgeben – auch ohne Vorlage eines Kassenbons. "Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet", heißt es weiter. Zudem appelliert das Unternehmen, die Rückrufinformation auch an andere potenziell Betroffene weiterzuleiten. Der Kundenservice von Müller ist telefonisch unter der Nummer +43 5 912 00 00 oder per E-Mail an info@mueller.at erreichbar.