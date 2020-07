Liessmann: iPhones sind wie Tulpenzwiebeln

Hat das Auto als Statussymbol ausgedient?

In einen Porsche einzusteigen, verliert an Attraktivität. Wertigkeiten ändern sich. Es ist noch gar nicht so lange her, da galt jemand in Husarenuniform als erotisch. Heute würde sich ein Bundesheerangehöriger genieren, im privaten Leben in Uniform aufzutauchen. Wir sind nicht mehr in einer militarisierten, aber auch nicht mehr in einer Mobilitäts-, sondern in einer Kommunikationsgesellschaft, die nach entsprechenden Symbolen ruft. Deshalb der hohe Prestigewert entsprechender Geräte. Ich denke aber, dass schon viele unter der eMailflut und Facebook-Freunden leiden.

Wohin wird das führen?

Wer wirklich wichtig und reich ist, wird es sich leisten können, zumindest fallweise nicht zu kommunizieren.

Die Wirtschaft reagiert schon. Etwa mit Hotels, die für viel Geld wenig auftischen …

Es ist auch ein paradoxes Statussymbol, sehr viel Geld dafür zu zahlen, dass man fast nichts zu essen bekommt, keinen Fernseher und Handy-Empfang hat und in einen Wald blickt. Eine interessante Entwicklung. Ich finde, wer nicht die Kraft aufbringt, den Fernseher zu Hause nicht aufzudrehen, soll auch sehr viel dafür zahlen, dass er im Hotel keinen Fernseher hat.

Welche neuen Geschäftsfelder tun sich noch auf?

Spiritualität ist immer Symptom einer Krise. Marx sagte schon "Religion ist das Opium des Volkes", das heißt, die Beruhigungspille für die diejenigen, die sonst nichts haben, keine Arbeit, keine Perspektiven und keine teuren Drogen. Diesen erzählt man von spirituellen Werten. Manch einer mag sich dabei beruhigen, manch einer lässt sich fanatisieren. Spiritualität kann auch das Auffangbecken für Unzufriedenheit sein und Unzufriedenheit kann immer in Aggressivität umschlagen. In der islamischen Welt sorgt gerade ein unbedeutender Videoclip für Empörung – vor allem bei Menschen, die offenbar wenig Perspektiven materieller Natur haben.

Wo ist das Geschäftsfeld?

In unserer Welt organisiert sich die Befriedigung jedes Bedürfnisses als Markt, also auch bei der Spiritualität. Früher waren diese Märkte von der Kirche monopolisiert, die damit auch nicht gerade verarmte. Jetzt gibt es viele, die Orientierungslosen Richtung und Erlösung geben wollen – von Coaches bis Beratern, von Gurus bis zu Predigern. Mit dem nächsten ökonomischen Aufschwung werden diese Trends aber auch wieder ein wenig zurückgedrängt werden.

Wird die Wirtschaft nach der Krise anders aufgestellt sein?

Die Frage ist, ob die ökonomischen Eliten, die die besten Unis der Welt besucht und dann die Spekulationsblase verursacht haben, umdenken. Momentan sehe ich das noch nicht. Monopolartig gelehrte Thesen, die offensichtlich verkürzt, eindimensional und kurzsichtig waren, müssten revidiert werden. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die dazu aufrufen. Wissenschaft lebt von der Vielzahl konkurrierender Theorien, Potenziale sind da, sickern aber nur langsam durch. Hingegen vom arbeitslosen Griechen zu verlangen, dass er aus der Krise lernt, wäre zynisch.