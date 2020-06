Lidl: "Wir sind ja kein Museum"

Auffällig viele Arbeiter im Lager von Lidl scheinen Selbstgespräche zu führen. Sie stehen an den Hochregalen, sagen Nummern auf, stapeln Artikel auf Paletten, steigen auf ihre Wägen und fahren zügig weiter. Wohin, sagt ihnen eine Stimme aus dem Headset, die auch gleich dazusagt, wie viel Stück der Ware sie für eine Filiale einpacken sollen.

Pick-per-Voice heißt das System, bei dem Kommissionierer alles angesagt bekommen und so keine Zeit mehr beim Checken von Listen verlieren. Das reduziert auch die Fehlerquote. Was erledigt ist, sagen die Lagerarbeiter per Headset dem Computer an – und weiter geht’s. Zeit ist schließlich Geld. Speziell im Diskont-Geschäft.

Lidl, größter deutscher Lebensmittelhändler und Nummer 4 weltweit, hat aktuell 202 Standorte in Österreich. Wachstumspotenzial sieht Lidl-Österreich-Chef Alexander Deopito vor allem noch in der Bundeshauptstadt. "Derzeit haben wir in Wien 27 Filialen, ich sehe Potenzial für doppelt so viele", so Deopito im KURIER-Gespräch. Derzeit baut der deutsche Diskonter in der Nähe von Graz ein drittes Logistikzentrum um knapp 60 Millionen Euro.