Lidl steigerte Umsatz um 7 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro

Lidl Österreich habe im vergangenen Geschäftsjahr rund 500 neue Jobs geschaffen. Für das neue Logistikzentrum in Großebersdorf werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Insgesamt arbeiten über 5.500 Beschäftigte bei Lidl Österreich: In der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in über 250 Filialen.