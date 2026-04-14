Listerien-Verdacht: Lidl ruft Frankfurter Würstchen zurück
Die Metzgerei Senninger ruft aktuell das Produkt "Wiesentaler Senninger´s Frankfurter nach Landmetzgerart, 1 kg" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.05.2026 zurück.
Wie das Unternehmen bekannt gab, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das betroffene Produkt mit Listeria monocytogenes (einem Bakterium, das die Erkrankung Listeriose auslösen kann) verunreinigt ist. Bei Menschen mit chronischen Erkrankungen können in der Folge Symptome wie Fieber, Erbrechen oder Durchfall auftreten. Es besteht daher ein Gesundheitsrisiko, weshalb dringend vom Verzehr der Würstchen abgeraten wird.
In allen Filialen von Lidl verkauft
Das Unternehmen entschuldigt sich bei den Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Österreichweit wurden die Frankfurter in allen Filialen von Lidl verkauft und können dort zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.
Vom Rückruf betroffen ist ausschließlich das Produkt "Wiesentaler Senninger’s Frankfurter nach Landmetzgerart". Alle anderen Produkte der Marke "Wiesentaler" sind nicht betroffen.
Lidl teilt mit, dass die Gefährdung nicht von dem Unternehmen verursacht wurde und man "höchste Anforderungen an die Sicherheit seiner Produkte" stelle.
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