Listerien-Verdacht: Lidl ruft Frankfurter Würstchen zurück

Die Metzgerei Senninger ruft aktuell das Produkt "Wiesentaler Senninger´s Frankfurter nach Landmetzgerart, 1 kg" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.05.2026 zurück.

Wie das Unternehmen bekannt gab, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das betroffene Produkt mit Listeria monocytogenes (einem Bakterium, das die Erkrankung Listeriose auslösen kann) verunreinigt ist. Bei Menschen mit chronischen Erkrankungen können in der Folge Symptome wie Fieber, Erbrechen oder Durchfall auftreten. Es besteht daher ein Gesundheitsrisiko, weshalb dringend vom Verzehr der Würstchen abgeraten wird.