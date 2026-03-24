Porridge-Rückruf: Verunreinigungen durch Mäuse
Zusammenfassung
- Moma Foods ruft "Almond Butter & Salted Caramel Porridge" wegen möglicher Mäuseverunreinigung zurück.
- Betroffene Produkte (EAN: 5060146373722, MHD: 15.10.2026, Charge M529000) sollen nicht verzehrt und können ohne Bon zurückgegeben werden.
- Das Unternehmen entschuldigt sich und bietet Kontakt per E-Mail für Rückfragen an.
Das Unternehmen Moma Foods hat am Dienstag Porridge zurückgerufen, weil eine mögliche Verunreinigung durch Mäuse in der Produktionsstätte nicht ausgeschlossen werden kann. Betroffen sind die Sorten "Almond Butter & Salted Caramel Porridge Pot" und die Sachets von der gleichen Sorte (EAN: 5060146373722 - Mindestens haltbar bis: 15.10.2026 / Charge/Batch/Lot M529000). Es sind nur jene Artikel aufgeführt, die an den österreichischen Handel geliefert wurden. Von dem Verzehr wird abgeraten.
- MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE POT 55G
EAN: 5060146372046 Mindestens haltbar bis: 11.11.2026 / Charge/Batch/Lot M531500
- MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE SACHETS 6X40G
EAN: 5060146373722 - Mindestens haltbar bis: 15.10.2026 / Charge/Batch/Lot M529000
Aus dem Verkauf genommen
Der Warenbestand der betroffenen Produkte wurde aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden. Moma Foods bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Bei Fragen können sich Kunden per E-Mail an Moma Foods unter bresaola@aon.at wenden.
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