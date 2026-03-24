Porridge-Rückruf: Verunreinigungen durch Mäuse

Das Unternehmen Moma Foods hat am Dienstag Porridge zurückgerufen, weil eine mögliche Verunreinigung durch Mäuse in der Produktionsstätte nicht ausgeschlossen werden kann. Betroffen sind die Sorten "Almond Butter & Salted Caramel Porridge Pot" und die Sachets von der gleichen Sorte (EAN: 5060146373722 - Mindestens haltbar bis: 15.10.2026 / Charge/Batch/Lot M529000). Es sind nur jene Artikel aufgeführt, die an den österreichischen Handel geliefert wurden. Von dem Verzehr wird abgeraten.