LGBTI in Wien: Warum Vielfalt besser fürs Geschäft ist

Homophobie in Schweden

In den vermeintlich fortschrittlichsten Ländern steht indes nicht alles zum Besten. Selbst in Schweden, wo die Politik und Großstädte äußerst engagiert sind, werde in kleineren Städten von Rechtsradikalen vermehrt Jagd auf Schwulen-Aktivisten gemacht. Die Polizei sei damit überfordert und habe diesen empfohlen, ihren Aufenthaltsort auf Facebook und Co. besser zu verbergen, berichtete Alf Kjeller, Mitorganisator von EuroPride in Schweden.

Und in Deutschland würden just homosexuelle Politiker wie Jens Spahn ( CDU) oder Alice Weidel ( AfD) antifeministische oder homophobe Positionen vertreten. „Wir haben eine Politik, die spaltet und kleine Gruppen wirklich schwach dastehen lässt“, warnte Fabienne Stordiau (All Round Team). Die große Gefahr sei, die erreichte Toleranz für selbstverständlich zu halten.

Er sei als Jugendlicher in den 1960/’70ern aufgewachsen, sagte Ludo Swinnen: „Wir wollen uns nicht wieder fürchten müssen.“