Leo Wallner verkaufte seine Casinos-Aktien

Fast 40 Jahre lang stand Leo Wallner unangefochten an der Spitze der Casinos-Austria-Gruppe. Dieser Tage hat der 79-Jährige seine Aktien, die er in der LFW Privatstiftung geparkt hat, verkauft. An das Konsortium um den Wiener Investor Peter Goldscheider (Epic), der mit tschechischen Partnern um die Casinos Austria (Casag) rittert.

Wallner hielt ursprünglich knapp drei Prozent am heimischen Glücksspielkonzern, schichtete seinen Anteil in den vergangenen Jahren jedoch auf heute 0,41 Prozent ab. Ist für einen Käufer nicht viel, aber die Möglichkeit, den Fuß in die Türe zu bekommen.

Der Vertrag zwischen der Stiftung und dem Konsortium ist bereits unterschrieben. Damit der Verkauf fixiert werden kann, muss die Stiftung die Aktien jetzt noch allen anderen Eigentümern anbieten, die ein Vorkaufsrecht haben. Das Schreiben ging heute, Mittwoch, an die Mitgesellschafter. Diese haben drei Monate Zeit, sich zu entscheiden. Außer der Staatsholding ÖBIB (33,24 Prozent) wollen alle anderen Eigentümer ebenfalls aussteigen.