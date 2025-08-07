Lenzing macht Gewinn und lauert auf Chancen im Zoll-Chaos

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der oberösterreichische Zellstoffkonzern Lenzing kann auf ein relativ erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurückblicken. "In einem herausfordernden Marktumfeld mit geopolitischen Unsicherheiten - vor allem wegen der Zollpolitik - haben sich unser Umsatz und Gewinn weiter verbessert", sagt CEO Rohit Aggarwal bei der Präsentation der Zahlen am Donnerstag.

Der Umsatz ist gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 um 2 Prozent auf 1,341 Milliarden Euro gestiegen, das EBITDA verzeichnete einen Anstieg um 20 Prozent auf 269 Millionen Euro. Unter dem Strich steht ein Gewinn von 15,2 Mio. Euro, nach einem Verlust von 65,4 Mio. Euro in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lenzing AG/Skyline Medien Am Hauptsitz von Lenzing in Oberösterreich wird viel gespart, aber auch viel produziert.

US-Kunden füllen Lager auf Die Zoll-Unsicherheit hat für Lenzing ambivalente Auswirkungen. Einerseits sind viele Kunden verunsichert, die Nachfrage nach Lenzing-Produkten wie Textilfasern und Vliesstoffen ist getrübt. In den USA jedoch ist die Nachfrage um 4 Prozent gestiegen. Viele Geschäftskunden kaufen Produkte auf Vorrat ein, um hohen Zöllen zuvorzukommen, die die US-Regierung unter Donald Trump auf importierte Ware verhängen will. Aber auch die Nachfrage aus China nach Lenzing-Fasern sei laut Aggarwal "überraschend stabil". Textil-Exporte von China in die USA würden zwar unter der Zollpolitik leiden, aber der Konsum im Inland sei weiterhin stark. Hochqualitative pflanzliche Fasern als Alternative zu Kunststoffen seien im Trend. In Europa verzeichnet das Unternehmen gleichbleibende Verkäufe aufgrund gesunkener Ausgabebereitschaft bei Konsumenten.

Produktion wird weltweit verschoben "Jeder in der Industrie bemüht sich, mit der Situation zurechtzukommen", sagt Aggarwal. "Aber Lenzing ist besser positioniert als andere, weil wir einen globalen Fußabdruck haben." Je nach Zoll-Situation in unterschiedlichen Ländern könnten Produktionskapazitäten zwischen den Standorten des Konzerns in aller Welt verschoben werden. Besonders ausgelastet sei derzeit etwa das Lenzing-Werk in Mobile, Alabama. Aber auch der Lenzing-Hauptsitz in Oberösterreich habe derzeit genügend Aufträge.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lenzing Lenzing-CEO Rohit Aggarwal fährt seit September 2024 einen eisernen Sparkurs beim Faserhersteller.

Wöchentliche Suche nach Chancen im Zoll-Chaos Wegen der volatilen Situation bei der Zollpolitik habe Lenzing einen wöchentlichen Fixtermin des Managements etabliert, um agil zu bleiben und von der jeweiligen Lage bestenfalls zu profitieren, so Aggarwal. Gleichzeitig gelte es, gegenüber Veränderungen möglichst resilient zu sein. Das bestätige, wie wichtig das "Performance-Programm" des Unternehmens sei.