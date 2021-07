"Jedes zweite Jahr ein neues Spezialfaser-Werk"

Beim oberösterreichischen Faserhersteller Lenzing ist nach Verlustjahren und Chefwechsel die Zuversicht zurückgekehrt. Nach den im Juli angekündigten 100 Millionen Euro an Investitionen werden nun nochmals 100 Millionen in den Werksausbau gesteckt, 60 Millionen Euro davon in Österreich und 40 Millionen in Tschechien.

"Wir wollen damit die Kapazität in den nächsten zweieinhalb Jahren um 35.000 Tonnen auf 600.000 Tonnen erhöhen", kündigte Konzernvorstand Stefan Doboczky an. Damit hat er aber noch lange nicht genug. Bis Jahresende will er eine Entscheidung über ein neues Werk für die Herstellung der Lenzing-Spezialfaser Tencell gefällt haben. Infrage kommen dafür jene drei Länder, wo jetzt schon Tencell-Werke stehen: Österreich, Großbritannien und die USA. Mindestens 200 Millionen Euro soll die neue Fertigungsstätte kosten. Mittelfristig will Doboczky jedes zweite Jahr ein neues Tencell-Werk errichten. Expansions-Schwerpunkt wird dabei Asien sein.