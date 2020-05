Lenzing-Betriebsrat: "Das kann das Ende bedeuten"

In der jetzigen Phase einen Streik auszurufen sei zwar Fehl am Platz, aber „sollten alle Stricke reißen, werden wir einen in Erwägung ziehen“, betont der Belegschaftsvertreter. Rückendeckung bekommt der Betriebsrat von SP und den Grünen. „Die Konzernleitung hat die Belegschaft vor vollendete Tatsachen gestellt und setzt diese Strategie der Null-Kommunikations fort“, tadelt beispielsweise die Grüne Landessprecherin Maria Buchmayr das Verhalten.

Wirtschaftslandesrat Michael Strugl und das AMS warten indes ab. Vorerst liege es beim Unternehmen, einen entsprechenden Sozialplan auszuverhandeln. Man müsse schauen, was man aus den bereits bestehenden Stiftungen mache. „Wenn der Betrieb unsere Hilfe braucht, dann stehen wir Gewehr bei Fuß“, versichert Strugl, der Oberösterreich als Produktionsstandort unabhängig von Lenzing in Zukunft noch stärker absichern will.