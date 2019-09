Leitl fordert von der EU: "Wir brauchen Lösungen, keine Waffen"

Eurochambres-Präsident Christoph Leitl fordert einen Neustart in der EU. Mit der neuen EU-Kommission und dem neuen EU-Parlament sei dafür jetzt der richtige Zeitpunkt. „Wenn die EU im globalen Wettbewerb erfolgreich sein will, muss sie gute Beziehungen zu allen Kontinenten und gute transatlantische Beziehungen haben“, sagte Leitl anlässlich der heurigen Eurochambres-Jahrestagung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die USA hätten die Flagge des freien und fairen Handels niedergelegt, die EU müsse sie jetzt in die Hand nehmen. „Wir brauchen einen Handel auf Augenhöhe“, fordert Leitl.

Kritik an Sanktionen

Eurochambres, der Dachverband der europäischen Industrie- und Handelskammern (siehe unten), könne dazu beitragen, denn es handle sich nicht nur um eine Interessensvertretung, es werden auch Services angeboten, so Leitl. Er verweist auf 1.700 regionale und lokale Wirtschaftskammern und 20 Millionen Mitgliedsbetriebe. Er kritisierte bei diesem Anlass einmal mehr die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland. „Sanktionen sind als Waffe gut. Aber die Menschen und die Unternehmen brauchen keine Waffen, sondern Lösungen.“