"Die Bereitschaft zur Mehrarbeit ist definitiv da“: Aber lohnt sich die Leistung?

Ob Leistung sich überhaupt noch lohnt, fragten die Leitbetriebe Austria mit der Initiative „Neue Welt der Arbeit “. Die einfache Antwort: „Ja, sie lohnt sich“, so Erich Steinreiber, CEO der ISS Österreich, einem Projektpartner der Initiative. Außerdem sei „die Bereitschaft zur Mehrarbeit definitiv da“, ergänzt er. Aber diese Mehrarbeit müsse zeitlich möglich sein und sich auch lohnen.

Welche Anreize eine Rolle spielen könnten, wurde von der WU Wien in Fokusgruppen erfragt. Laut Präsentation spielen finanzielle Anreize weiterhin eine sehr zentrale Rolle in der Arbeitsmotivation, wenngleich diese aufgrund von Inflation und Teuerung an Wirkung verlieren. Immer wichtiger werden stattdessen Sinnstiftung, Identitätsbildung, Work-Life-Balance, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen.

Was der Motivation im Weg steht, sind Nachtarbeit, unregelmäßige Stunden und lange Pendelzeiten, die eine Work-Life-Balance beeinträchtigen. Kurz: Mangelnde Flexibilität. Außerdem würden Sozialleistungen „zunehmend eine Untergrenze für finanziellen Ansporn setzen“, so Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria und eine Initiatorin der Initiative.