Billig, billiger, Bangladesch

Zahlreiche Textilketten wie Kik, NKD, Mango, Primark, H&M, Marks & Spencer oder Benetton beziehen Waren aus Bangladesch – nicht alle geben es offen zu. Kik ließ sogar in der Unglücksfabrik fertigen, beweist Fotomaterial der „ Kampagne für Saubere Kleidung“ (Clean Clothes). Kik zeigte sich überrascht und gab an, seit 2008 keine direkten Lieferungen mehr zu beziehen. NKD bestätigte Geschäftsbeziehungen bis 2012.

Als erster Großkonzern zog Walt Disney Konsequenzen aus der Katastrophe und stoppte die Produktion von Merchandise-Artikeln in Bangladesch. Michaela Königshofer von Clean Clothes sieht die Konzerne in der Hauptverantwortung: „Es muss Sanktionen etwa wegen Menschenrechtsverletzungen geben.“ Clean Clothes fordert die Konzerne auf, ein von internationalen Gewerkschaften initiiertes Gebäude- und Brandschutzabkommen zu unterzeichnen. In Europa hat bisher nur Tchibo das Abkommen unterschrieben.