Wie das Steuern eines Krans bei der Berufswahl helfen soll

Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Digitalisierung und Globalisierung stellen immer höhere berufliche Anforderungen. Besonders an unsere Jugend. Aus diesem Grund dokumentiert der KURIER die neuen und verschiedenen Formen der Lehre. In einer sechsteiligen Serie werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und analysieren mit Lehrlingen, Unternehmern und Ausbildnern die künftigen Herausforderungen für Jugendliche. In diesem Teil besuchen wir den Talente-Check in Salzburg.

Talente-Check klingt nach grauem Büro mit langen Sitzreihen und Schülern, die mit gespitzten Bleistiften Multiple-Choice-Tests machen. Weit gefehlt, zumindest im Talente-Check-Center in Salzburg.