Lehre: Mehr Respekt statt rauer Töne

Bei Egger geht es um präventive Intervention, sagt Sturm. In diesem Fall haben Gruppen-Coachings mit Fachkräften und Lehrlingen stattgefunden. „In vielen Betrieben gibt es vier bis fünf Generationen von Mitarbeitern, da kann es sein, dass es Missverständnisse gibt.“

Gesprächsbedarf

Ein Beispiel aus dem Berufsalltag: Viele Junge würden weder ein Vierteltelefon, noch eine Wählscheibe oder eine Diskette kennen. Umgekehrt könnten Ältere oft mit Social Media wenig anfangen. Fazit: Es gibt also jede Menge Gesprächsbedarf. Das ist besonders heute wichtig, in einer Zeit, „in der die Ausbildung aufwendiger geworden ist, in der die Ausbildner viel Know-how weitergeben müssen und die Umgangsformen in der Zusammenarbeit wichtiger geworden sind“, erklärt Sturm. Außerdem sei es für die Jungen wichtig, Feedback zu bekommen, um sich weiterzuentwickeln.