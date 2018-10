Lehre als Exportgut: Wie machen das die Österreicher?

Serbien ist nur eines von sieben Ländern, in die die WKO die duale Ausbildung in den vergangenen sechs Jahren erfolgreich exportierte. In der Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien und China laufen ebenfalls Lehrlingsprojekte mit österreichischen Niederlassungen und ihren Partnerfirmen. „Mittlerweile sind mehr als 1500 Jugendliche in 20 national angepassten Lehrberufen in Ausbildung“, erzählt Kühnel stolz. Wichtig sei, dass die Qualifikationen dann auch anerkannt werden. In China haben zwei Jahrgänge schon ihre Lehrabschlussprüfung absolviert und sind jetzt Fachkräfte in der Metall- und Kunststofftechnik.

Abseits diverser Projekte ist die Einführung der Lehre in Ländern, die sie noch nicht haben, mühsam und langwierig. Das gesamte Bildungssystem muss umgestellt, die Betriebe motiviert und die Ausbildner selbst erst ausgebildet werden.

Angesichts der sich zuspitzenden Fachkräftekrise setzt sich die Erkenntnis, selbst auszubilden zu müssen, aber auch in der EU vermehrt durch. So war die Ausbildungsfrage wichtigstes Thema beim „Unternehmerparlament“ in Brüssel vergangene Woche. Vom 5. bis 9. November findet in Wien die „European Vocational Skills Week“ (Woche der berufliche Qualifizierung, Anm.) statt und auch beim EU-Afrika-Gipfel im Dezember steht die duale Ausbildung ganz oben auf der Agenda.

„Es gibt großes internationales Interesse an der dualen Ausbildung, allein heuer waren schon 60 Delegationen bei uns zu Gast“, schildert Kühnel. Erste „Exporterfolge“ in ferne Länder gibt es sowohl in Afrika als auch in Asien. Andritz etwa bildet Lehrlinge im Südsudan aus und die voestalpine startete ein Lehrlingsprojekt in Thailand.