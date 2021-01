Lehman Brothers will Cum-Ex-Profite zurückzahlen

Das "Handelsblatt" berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, es könnte sich um eine Summe von rund 50 Millionen Euro handeln. Das wäre einer der höchsten Beträge, die eine Bank je wegen ihrer Beteiligung an Cum-Ex-Geschäften an den Staat überwiesen hat. Ein Behördensprecher wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht zu dem Fall und den Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter äußern.

Cum-Ex-Geschäfte

Mit Cum-Ex-Geschäften wird das Verschieben von Aktien rund um einen Dividenden-Stichtag herum bezeichnet, um sich so eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach vom Fiskus erstatten zu lassen. Dadurch sind der öffentlichen Hand in Deutschland in der Vergangenheit Steuergelder in Milliardenhöhe entgangen. Die deutsche Regierung schob der Praxis 2012 offiziell einen Riegel vor.