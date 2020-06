Süßes und Saures für die Scheichs

Österreich

Für Backaldrin ist der arabische Raum ein wichtiges Standbein geworden. Seit dem Jahr 2006 produziert das oberösterreichische Familienunternehmen nebenauch inJordanien und exportiert von dort aus in 40 Länder – unter anderen nach, auf dieoder. Beliefert werden neben Bäckern und Supermärkten auch zahlreiche Hotelketten, die eigene Backstuben haben.

Ohne lokalen Partner geht in den arabischen Märkten gar nichts, heißt es. Und man muss sich auf arabische Verhaltensweisen einstellen. Zeitangaben also nicht so genau nehmen oder auf Mails nicht mit Antworten rechnen. Zumindest nicht binnen drei Wochen.

Wichtigster Branchen-Treff in der arabischen Region ist die Lebensmittelmesse Gulfood in Dubai, die diese Woche mit 6000 Ausstellern aus allen Nähten platzt. Backaldrin stellt heuer das zwölfte Mal in Folge aus. Auch, um Kunden aus dem asiatischen Raum oder Indien zu treffen.

Nicht nur die Unruhen in einigen arabischen Ländern halten Backaldrin-Geschäftsführer Harald Deller auf Trab. "In Russland fallen 50 Prozent unserer Produktpalette in die sanktionierten Zollkapitel", erklärt er. Das sei kein vorübergehendes Problem. Deller: "Unsere Kunden kaufen jetzt in Asien oder Aserbaidschan ein. Für uns bricht der Markt weg – auch nach den Sanktionen." Der Ausfall – bisher immerhin rund 15 Prozent des Unternehmensumsatzes – wird durch neue Märkte wettgemacht. Deller war kürzlich auf einer Lebensmittelmesse in Singapur, ist derzeit in Dubai und fährt dann direkt weiter zu Kundentreffen nach Südafrika.