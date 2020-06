Buchstabensuppe nach Brüsseler Art

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ( EFSA) hat eine Liste potenziell allergener Stoffe erarbeitet (Allergenverzeichnis). Die Liste ist alphabetisch und steht auch für alle aus den allergenen Stoffen gewonnenen Erzeugnisse. Dabei steht A steht für glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut), B für Krebstiere, C für Eier, D für Fische, E für Erdnüsse, F für Sojabohnen. G bedeutet Milch von Kuh, Schaf, Ziege, Pferd und Esel (einschließlich Laktose). H steht für Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Pistazien, Macadamianüsse). L bedeutet Sellerie, M ist Senf. N wiederum verweist auf Sesamsamen, O auf Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l. Sulfite kommen in Wein, Trockenobst und Kartoffelprodukten vor. P steht für Lupine (Bohnen, Linsen, Erdnüsse). Den Abschluss bildet R und verweist auf Weichtiere, z. B. Muscheln, Austern, Schnecken.