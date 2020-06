Lebensmittelindustrie kritisiert "Angstmache"

"Obwohl die Kaufkraft in allen zehn Ländern der Osterweiterung niedriger ist als in Österreich, liefern wir mehr Lebensmittel ,Made in Aus-tria‘ in diese Märkte, als wir von ihnen beziehen", bemüht Koßdorff die Statistik. Seit dem EU-Beitritt haben sich Österreichs Lebensmittelexporte verfünffacht. Freihandelsabkommen mit Ländern des Westbalkans hätten nie zu einer Aufweichung der Lebensmittelstandards geführt, so ihre Argumente.

Zwei von drei Lebensmitteln "Made in Austria" gehen ins Ausland. Das Exportvolumen beträgt 5,4 Milliarden Euro. Daher spricht sich der Branchenverband für ein Handelsabkommen mit den USA aus. Es geht um den Abbau von Zöllen, die Vereinfachung von Zulassungsverfahren und den Erhalt der Lebensmittel-Standards. "Ein erleichterter Handel zwischen der EU und den USA setzt wichtige wirtschaftliche Impulse für die exportorientierte österreichische Lebensmittelindustrie. Das Schutzniveau unserer hochwertigen Lebensmittel darf aber nicht infrage gestellt werden", so der Branchenverband. Als Vorbild wird der Handel mit Bioprodukten bemüht, bei dem sich die USA und EU bereits 2012 auf gegenseitige Anerkennung ihrer Zertifizierungen geeinigt haben.

Angst, dass rot-weiß-rote Betriebe von Billigware – Stichwort Chlorhuhn – und gentechnisch veränderten Lebensmitteln aus den USA überrollt werden, haben die Industrievertreter nicht. Domschitz: "Das ist bei der Osterweiterung auch nicht passiert, obwohl viele Produkte aus den betroffenen Ländern billiger waren und die Transportkosten und Transportwege keine Rolle gespielt haben."

Auch die Angst, dass die USA die hohen Qualitätsstandards in Europa im Freihandelsabkommen wegdiskutieren werden, lässt Koßdorff nicht gelten. "Wir haben eine gute Verhandlungsposition. Mit 500 Millionen Konsumenten in der EU sind wir für die USA ein interessanter Markt." Sie hofft auf "mehr Sachlichkeit und weniger Panikmache". EU-Agrarkommissar Phil Hogan betonte auf der Grünen Woche, dass die EU in den Verhandlungen nicht alle Forderungen der USA akzeptieren werde.

Agrarminister Rupprechter ist "nicht grundsätzlich gegen TTIP. Die hohen Standards der Lebensmittelproduktion dürfen aber nicht auf dem Altar des Freihandelsabkommens geopfert werden", sagt er in Berlin.