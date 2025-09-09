Lebensmittelhandel: Anzahl an Geschäften nimmt ab

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nachdem in Österreich die Zahl an Supermarktfilialen bis 2021 stetig gestiegen ist, kommt es seit 2022 zur Reduktion der Standortdichte. Von den Schließungen sind neben kleinen Lebensmittelgeschäften zunehmend auch große Supermarktketten betroffen, hieß es in einer Aussendung des Marktforschungsinstituts RegioData. Dennoch halten nach wie vor die Lebensmittelriesen REWE-Group, Spar, Hofer und Lidl ihre dominante Marktposition.

Weniger Filialen - mehr Umsatz Obwohl die Zahl der Filialen im vergangenen Jahr gesunken ist, stieg der nominelle Umsatz des österreichischen Lebensmittelhandels 2024 um 4,5 Prozent auf insgesamt 29,2 Mrd. Euro. Dieses Plus führt RegioData vor allem auf die gestiegenen Lebensmittelpreise zurück, die "teilweise durch die weiterhin hohe Inflation" bedingt seien. 75 Prozent der Lebensmittelstandorte und 92 Prozent des Umsatzes entfallen dabei auf die "Big 4". Dabei kommen Spar und Rewe zusammen auf einen Marktanteil von 67 Prozent. Zum deutschen Handelskonzern Rewe gehören in Österreich Billa, Billa Plus, Bipa, Adeg und Penny. Der Marktanteil der Diskonter Hofer und Lidl liegt laut RegioData bei 29 Prozent.

Regional gesehen teilen sich Spar und Rewe die Marktführerschaft in Österreich. Eine Ausnahme bildet M-Preis, der das Tiroler Oberland dominiert. Während sich die Zahl der Standorte von Spar und der REWE-Group österreichweit seit 2021 rückläufig zeigt, expandierte Hofer seitdem und eröffnete zehn zusätzliche Standorte.