Lebensmittelhandel kritisiert SPÖ: "Gehen Sie mit uns nicht achtlos um"

Laut Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) werben Lebensmittelhändler mit Rabatten, die nicht richtig ausgewiesen wurden. Die Ministerin hat deshalb am Mittwoch den Verein für Konsumenteninformation (VKI) beauftragt, Klage gegen Billa, Spar, Hofer und Lidl einzubringen.

Auf die Klage selbst sind die Händler bisher nicht im Detail eingegangen – da sie ihnen nicht vorliege. In einem Brief an die SPÖ, der von allen größeren Lebensmitteleinzelhändlern unterzeichnet wurde, bezieht der Handelsverband am Donnerstag aber allgemein Stellung zu "zentralen Aspekten" der Debatte über Lebensmittelpreise. Staatliche Preiseingriffe, wie sie etwas Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vorgeschlagen hat, würden die Nahversorgung der österreichischen Bevölkerung gefährden, heißt es Richtung SPÖ: "Daher appellieren wir heute an Sie: Gehen Sie mit der Nahversorgung unseres Landes politisch nicht achtlos um." Mit staatlichen Eingriffen könnten die Versorger die ohnehin hohen Kosten nicht mehr decken.

"Betroffener der Teuerung" Der Lebensmitteleinzelhandel sei auch nicht Verursacher, sondern Betroffener der Teuerung. Und die Inflation müsse die Politik an der Wurzel packen: "Leistbare Energie, Verbot territorialer Lieferbeschränkungen, Bürokratieabbau und eine Senkung der Personalkosten." Der Handelsverband verweist weiters darauf, dass die Preissteigerungen im Lebensmittelhandel Folge massiv gestiegener Kosten für Energie, Mieten oder Personal in den letzten drei Jahren seien. Profitiert der Lebensmittelhandel von der Inflation? Auch hier erfolgt im Brief ein Widerspruch. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke seien 2024 nur um 2,6 Prozent teurer geworden und damit unter der Inflation von 2,9 Prozent gelegen. Man habe gar "inflationsdämpfend" agiert.