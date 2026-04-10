Lebensmittelgruppe Vivatis steigert Umsatz auf 1,43 Milliarden Euro

2025 war ein starkes Geschäftsjahr für die Linzer Lebensmittelgruppe Vivatis. Denn das Unternehmen, zu dem etwa Marken wie Knabbernossi, Inzersdorfer oder Wojnar's gehören, konnte seinen Umsatz um rund sechs Prozent auf 1,43 Milliarden Euro steigern.

Stolz zeigt sich das Unternehmen in einer Aussendung über die hohe Eigenkapitalquote von 42 Prozent und die „konsequente Investitionspolitik“. So seien im Vorjahr mehr als 40 Mio. Euro in Technologie, Wachstum und Innovation geflossen. Das Ergebnis würde zeigen, dass Vivatis mit seiner „klaren strategischen Ausrichtung auf dem richtigen Weg“ sei, sagt Vorstandsvorsitzender Gerald Hackl. So schaffe man die Basis, die „Position als führender Lebensmittelkonzern Österreichs weiter auszubauen“, heißt es weiter.