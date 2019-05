Lebensmittel: Blockchain für den fairen Handel

Der große Vorteil dabei: Alle Informationen sind für alle einsehbar. Nachträgliche Veränderungen der Informationen sind nicht möglich.

Als Gegenbeispiel nannte Schmidhuber den Import von besonders billigen Bananen in die EU. Bei den niedrigen Preisen „haben die Produzenten keine Möglichkeit, Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten“. Die billigen Bananen sind derzeit in Deutschland sehr beliebt.

Der FAO-Experte ist überzeugt, dass moderne Technologien wie smart farming in all seinen Varianten zur Notwendigkeit werde. Es reiche nicht mehr aus, wie in der Vergangenheit nur auf Quantität zu setzen. Auch wenn die Weltbevölkerung deutlich wachsen wird.

Aktuell bemerkt der stellvertretende FAO-Direktor bei einigen Agrarprodukten „einen Preisdruck nach unten“. Dafür gibt es auch politische Gründe. China hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal weniger Soja importiert als im Jahr zuvor. Hintergrund ist der Handelsstreit mit den USA. Die Sojapreise sind in den USA daraufhin um 10 Prozent und mehr gefallen.

Auch Klischees sorgen für falsche Vorstellungen. Die allseits beliebte Vorstellung, dass die Kleinbauern in Afrika, Asien oder Südamerika einen wichtigen Beitrag der Ernährung der Weltbevölkerung leisten können, ist laut den Zahlen der FAO eine Illusion. Weltweit nutzen nur zwei Prozent der Bauern Flächen, die größer sind als 20 Hektar. Die Kleinbauern produzieren „vor allem für die Eigenversorgung“, weiß Schmidhuber. „Die großen Betriebe produzieren die Überschüsse.“