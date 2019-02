Pflege: Schon alles geregelt?

Häusliche Pflege

Martin Greifeneder, Richter am Landesgericht Wels und Arbeits- und Sozialrechtsexperte meinte kürzlich in einem Interview: „Im Regierungsprogramm ist eine Erhöhung des Pflegegeldes erst ab Pflegestufe vier angekündigt. Aber damit sind 68 Prozent der Pflegegeldbezieher - jene in den Stufen 1 bis 3 - von der Erhöhung ausgeschlossen.“ Und das sei laut Sozialrechtsexperten Greifeneder genau jene Gruppe, die überwiegend zu Hause gepflegt wird. Gleichzeitig hat die Abschaffung des Pflegeregresses dazu geführt, dass sich nun mehr Menschen in Pflegeheimen angemeldet haben. Weil Pflege in den Heimen aber für die Länder sehr teuer ist, soll nach dem neuen Pflegefondsgesetz eine stationäre Langzeitpflege erst bei Vorliegen der Pflegegeldstufe 4 möglich sein. Ein Pflegefall in der Familie wird also auch weiterhin eine hohe psychische aber auch finanzielle Belastung mit sich bringen. Die monatlichen Kosten für eine Pflege zu Hause setzt der Rechnungshof mit rund 3.500 Euro fest. Damit ist bei einer durchschnittlichen Alterspension von 890 Euro bei Frauen und 1.480 Euro bei Männern selbst zuzüglich des medianen Pflegegeldes von 465 Euro die Finanzierungslücke vorprogrammiert.