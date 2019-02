Mit Selbstdisziplin Ziele erreichen

Die ersten Wochen des neuen Jahres sind schon verstrichen und die meisten guten Vorsätze wie Abnehmen, Rauchen aufgeben oder mehr Sport zu treiben wurden bereits still und heimlich begraben. Es gibt aber auch viele Menschen, die ihre selbst gesteckten Ziele erreichen. Doch was macht den Unterschied zwischen Menschen, die Ziele erreichen und jenen, die sie nicht erreichen, aus? Michail Kokkoris vom WU Institute für Marketing and Consumer Research, gemeinsam mit Olga Stavrova und Tila Pronk von der Tilburg University haben in einer Studie herausgefunden, dass Menschen mit hoher Selbstkontrolle ihre Ziele anders wählen: sie setzen sich Ziele ihrer Persönlichkeit entsprechend.