Familien brauchen Sicherheit für ihr Zuhause

Die Österreicher zahlen laut Fachverband der Immobilientreuhänder in der WKO im Schnitt für eine Eigentumswohnung 2.500 Euro pro Quadratmeter. Am teuersten ist Eigentum in Salzburg mit einem durchschnittlichen Erstbezugs-Eigentumspreis je Quadratmeter von 4.167 Euro. Wien liegt mit einem Quadratmeterpreis von 3.886 Euro an zweiter Stelle, gefolgt von Innsbruck (3.799 Euro/ Quadratmeter) und Bregenz (3.537 Euro/ Quadratmeter). Das bedeutet, dass in einer der genannten Hauptstädte Familien mittlerweile über 350.000 Euro aufbringen müssen, um sich eine familientaugliche Wohnung mit 100 Quadratmeter leisten zu können.