Laudamotion – ein letzter Rettungsversuch

Die Lösung müsse „natürlich so sein, dass man in Österreich davon vernünftig leben kann“, betont Hebenstreit. Der neue KV sehe für Flugbegleiter ein Grundgehalt von brutto 1000 Euro vor, das sind netto im Schnitt 848 Euro. Weniger als die Mindestsicherung in Wien mit 917 Euro. Die WKÖ müsse sich schon die Frage gefallen lassen, „wie viele Menschen in Österreich sollen von einem Vollzeit-Job nicht leben können“.

Nicht nur Hebenstreit, auch etliche Luftfahrt-Insider haben den Verdacht, dass die Lauda-Mutter Ryanair die Corona-Krise nur als Vorwand nimmt. Es sei schon längst geplant gewesen, die Lauda-Basis zuzusperren und Wien selbst oder mit Tochter-Airlines (Buzz, Malta Air) billiger anzufliegen.

Diese Spekulationen sind nicht von der Hand zu weisen. Schon seit längerer Zeit werden Lauda-Flüge beispielsweise von Malta Air durchgeführt. Lauda hat wie berichtet bereits alle Slots an Ryanair übertragen. Die Start- und Landerechte sind das Asset von Lauda. Zwar ist der Flugverkehr noch herunter gefahren, aber in Zukunft werden die attraktiven Slots wieder gebraucht.

Die Recruiting-Firma Nobox HR Outsourcing Solutions sucht A320-Piloten für Wien. Nobox sitzt zufällig am selben Standort in Irland wie die Leiharbeitsfirma Crewlink, bei der sich Ryanair bedient. Rund 250 der 550 fliegenden Lauda-Mitarbeiter in Wien sind bei Crewlink zu noch schlechteren Konditionen angestellt.

Einige Mitarbeiter planen Sammelklagen für einbehaltene Lohn-Bestandteile. Etwa Diäten, die sich im Monat auf 200, 300 Euro summieren.